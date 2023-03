Tata optimistisch over 'onbekende' BBB: 'Ze staan positief tegenover onze vergroening'

Wat betekent de uitslag van de verkiezingen voor Tata Steel IJmuiden, zijn vergroeningsslag en de veelbesproken vervuilende Kooksfabriek 2? Jaap Venniker van de Omwonendenstichting FrisseWind is blij dat 'Tata echt op de agenda staat, veel meer dan vier jaar geleden.' Cinta Groos, voorzitter van de centrale ondernemingsraad van Tata, is optimistisch dat 'grote onbekende' BoerBurgerBeweging, de vergroeningsplannen van het bedrijf zal steunen.

Eigenlijk zijn ze allebei voorzichtig optimistisch gestemd over wat de uitslag betekent voor de toekomst van Tata Steel en de gezondheid in de omliggende dorpen. Venniker is er blij mee dat de Partij van de Dieren waarschijnlijk met twee zetels groeit. Hij ziet dat als een beloning voor hun standpunt over Tata Steel: namelijk dat de Kooksfabriek 2 als groot vervuilend onderdeel meteen dicht moet.

Maar zo'n vaart zal het volgens Groos niet lopen. Wel vindt ook zij dat die fabriek zo snel mogelijk dicht moet. "Met deze uitslag denk ik dat we meer de kant opgaan van het versnellen van onze vergroeningsplannen dan vertragen."

Tekst loopt door.