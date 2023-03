"'T is stil bij de NVZ", zingt actievoerend ziekenhuispersoneel in Den Helder

Op de wijs van het nummer ’T is stil aan de overkant schalt het protestlied door de hallen van Noordwest Ziekenhuis Den Helder. Stil is het allerminst: de sfeer zit er goed in, er wordt gejoeld en geblazen op meegebrachte toetertjes. Hoewel het van een afstand best gezellig lijkt, is het menens voor de medewerkers: er moet eindelijk echt wat veranderen.

Ook het ziekenhuis in Den Helder doet mee aan de landelijke actiedag. Rond lunchtijd is er een bijeenkomst georganiseerd door vakbonden CNV en FNV. De vakbonden eisen onder meer hogere lonen, onregelmatigheidstoeslagen en betere reiskostenvergoedingen.

De hal staat vol, er zijn veel mensen op de bijeenkomst afgekomen. Medewerkers van de afdeling cardiologie komen tijdens hun pauze ook even langs. De afdeling doet niet mee aan de staking van vandaag. “Mensen wachten weken of zelfs maanden op een afspraak. Als wij ze nu afzeggen, moeten ze weer net zo lang wachten. Dat willen we ze niet aandoen.”

Dat hart voor de patiënten kenmerkt de aanwezigen en de toon van de dag. Tanneke Goverse, verpleegkundige bij NWZ in Alkmaar, zit in het actiecomité dat vandaag zowel in Alkmaar als in Den Helder de bijeenkomst organiseert.

“In de zorg vind je niet de mensen die het hardste roepen”, zegt ze. “Daarom vinden we het zo erg dat we nu weer de barricades op moeten. We willen ons werk niet neerleggen. We hebben een groot hart voor de patiënten, maar het gaat nu ten koste van de zorgmedewerkers. Dat moet niet zo zijn.”

Misschien nog eens staken

Ook Gerard Sipsma, medewerker op de afdeling logistiek, wil liever niet staken. Maar het moet wel, zegt hij: “De afdeling logistiek is slecht betaald werk, zwaar werk, maar ik doe het wel met plezier.”

Dat het nodig is om te staken vindt hij, in een woord, “belachelijk”. Sipsma: “Zeker als je weet hoeveel zorgverzekeraars tegenwoordig in de melk te brokkelen hebben. De zorgpremies worden steeds hoger maar er wordt niets aan de medewerkers van het ziekenhuis gegeven.”

“Misschien moeten we volgende maand wel twee zondagsdienstdagen draaien”, vervolgt hij. “En dan hoop ik dat het hele ziekenhuis mee gaat doen: alle afdelingen behalve de spoedeisende hulp.”

Ook Goverse verwacht niet dat dit de laatste staking is: “De opkomst is hoog vandaag: er is een heel grote actiebereidheid. Een paar jaar geleden organiseerden we nog ludieke acties, zoals nagellakken. Nu niet meer: men is boos. We hopen dat het niet nodig is om nog een keer te staken, maar ik vrees van wel. Als er niets verandert, staan we hier volgende maand weer.”