Ajax speelt zondag De Klassieker om de koppositie: "Eén van de mooiste wedstrijden"

Ajax speelt zondag om de koppositie tegen Feyenoord. "Voor de Klassieker hoef je de batterij niet op te laden. Ik heb de Merseyside-derby en de Madrileense derby gespeeld, maar Ajax - Feyenoord is één de mooiste wedstrijden die er is", aldus Ajax-trainer John Heitinga.

Tegenstander Feyenoord speelt vanavond in de Europa League tegen Sjachtar Donetsk. "Stel dat Feyenoord wint, dan geeft ze dat zelfvertrouwen. Als ze eruit vliegen, lopen ze een deukje op", aldus Heitinga.

"Zondag hebben wij de mogelijkheid om koppositie over te nemen, maar de competitie is nog niet gespeeld"

Koppositie

Met 58 punten uit 25 duels staat Feyenoord eerste in de eredivisie. Ajax staat tweede met 55 punten uit 25, maar heeft een veel beter doelsaldo. "Niet lang geleden stonden wij vijfde. Zondag hebben wij de mogelijkheid om koppositie over te nemen, maar de competitie is nog niet gespeeld. Na deze wedstrijd ze er nog acht wedstrijden en 24 punten te verdelen", blikt Heitinga vooruit.