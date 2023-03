Zaalvoetbal: RKAV Volendam krijgt schikkingsvoorstel na vechtpartij

Het schikkingsvoorstel van de onafhankelijke aanklager amateurvoetbal is binnen bij de zaalvoetballers van RKAV Volendam na de vechtpartij in de wedstrijd tegen ZVV Eindhoven op 18 februari. De Volendammers krijgen een berisping. ZVV Eindhoven is schuldig aan het staken van de wedstrijd en krijgt twee punten in mindering.