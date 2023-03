Live NH Sport met FC Volendam - Fortuna Sittard en Helmond Sport - Telstar

De finish komt steeds dichterbij en FC Volendam ligt op koers voor handhaving in de eredivisie. Veilig is de ploeg van trainer Wim Jonk echter allerminst. De marge met de promotie/degradatieplek van FC Emmen is slechts drie punten. Een zege vanavond op Fortuna Sittard brengt het doel wel weer een stap dichterbij. Je kunt de wedstrijd FC Volendam - Fortuna Sittard én de ontmoeting in de eerste divisie tussen Helmond Sport en Telstar live op de radio volgen bij NH Sport.

In de heenwedstrijd stonden de mannen van Jonk na afloop met lege handen. Doelpunten van Úmaro Embaló en Oguzan Özyakup voor rust bepaalden de eindstand op 2-0. Bovendien kreeg Bilal Ould-Chikh destijds rood voor een overtreding op George Cox.

Vanavond speelt Volendam de return in eigen stadion. Gaetano Oristanio ontbreekt voor de laatste keer vanwege een schorsing die hij kreeg voor zijn rode kaart tegen AZ. Omdat Xavier Mbuyamba afgelopen zondag in de blessuretijd tegen Feyenoord ook van het veld werd gestuurd, is hij er evenmin bij. Mogelijk keer Josh Flint daardoor terug in de basis. Bij de Limburgers ontbreekt Arianit Ferati vanwege een schorsing en is Özyakup niet fit.

De aftrap in het Volendam-stadion is om 20.00 uur. Het commentaar krijg je van Edward Dekker.

Helmond Sport - Telstar

Om dezelfde tijd begint in Noord-Brabant de ontmoeting tussen Helmond Sport en Telstar. Dat zijn de nummers vijftien en elf van de eerste divisie. Net als Telstar komt Helmond Sport moeilijk tot scoren, al lukte dat in de laatste wedstrijd wel drie keer. Van Jong PSV won Helmond met liefst 3-0. Ook Telstar tankte vorige week vertrouwen door in Kerkrade Roda JC met 2-1 te verslaan. Goed nieuws is dat Tom Overtoom, Anwar Bensabouh en Rein Smit na blessures weer zijn aangesloten bij de selectie. Je verslaggever In Helmond is Frank van der Meijden.

NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur met uiteraard ook een vooruitblik op De Klassieker van komende zondag tussen Ajax - Feyenoord. Die wedstrijd kun je bovendien zondag live volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport die om 14.00 uur begint. Vanavond is je presentator Robbert van den Heuvel.