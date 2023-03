Ambtenaren tellen stemmen in Dijk en Waard: "Mensen vielen van hun stoel van vermoeidheid"

Het tellen van de stemmen in de gemeente Dijk en Waard duurde langer dan gepland. Daarom is een nieuwe ploeg mensen sinds vanochtend bezig in sporthal Geestmerambacht in Noord-Scharwoude. "Ik kreeg gisteravond rond 22.15 uur een berichtje of ik kon helpen."

"Het werd gisteren bij sommige stembureaus veel te laat", vertelt Liesbeth Schreiner in de sporthal. Ze is voorzitter van het gemeentelijk stembureau in Dijk en Waard. In overleg met de burgemeester is het tellen rond 2.30 uur 's nachts opgeschort. Het gaat vooral om de stemmen voor de waterschappen die nu nog worden geteld in de sporthal. Daar kwamen ze vannacht in veel stembureaus niet meer aan toe.

Niet verantwoord

"Het was niet meer verantwoord om door te gaan", legt Schreiner uit. "De vrijwilligers in de stembureaus hielden het niet meer vol. Ze hebben al de hele dag in het stembureau gezeten, wat al een precies werkje is. Als je dan ook nog tot diep in de nacht moet tellen, kun je je voorstellen dat je op een gegeven moment helemaal op bent. Sommige mensen vielen bijna van hun stoel van vermoeidheid."

Er zijn dan ook geen mensen in de zaal die gisternacht tot laat hebben geteld, legt Schreiner uit. De avondploeg is vervangen door ambtenaren van de gemeente. "Die zijn gisteravond gevraagd of ze vandaag konden helpen met tellen. We zijn vanmorgen om 9.30 uur weer doorgegaan."