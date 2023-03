Aantal opgerolde hennepkwekerijen in 2022 bijna gehalveerd ten opzichte van jaar daarvoor

In Amsterdam zijn er in 2022 in totaal 74 hennepkwekerijen opgerold. Dat is bijna de helft minder van het jaar daarvoor. Ook op landelijk niveau is dit aantal van 600 naar 360 gedaald. Volgens netbeheerder Liander heeft deze halvering te maken met het feit dat burgers minder snel melding doen bij de politie.

Het aantal ontdekte kwekerijen in Amsterdam lag in 2021 op 135. In 2014 werden er nog 198 hennepkwekerijen in Amsterdamse woningen ontdekt. Volgens de politie en Liander komt dit niet omdat het aantal kwekerijen zou zijn gedaald. De oorzaak van de terugloop komt volgens hen omdat burgers minder bereid zijn om voor dit soort zaken naar de politie te stappen.

Ook bij het Openbaar Ministerie en Meld Misdaad Anoniem wordt de afname in het aantal meldingen opgemerkt. Het is niet duidelijk waarom burgers steeds minder vaak meldingen doen. Wel is het volgens hen van belang dat dit soort tips binnen blijven komen. Hennepkwekerijen op zolders en in kelders van woningen kunnen namelijk brandgevaarlijk zijn en soms levensbedreigende situaties veroorzaken.