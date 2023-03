Fietsers hoeven straks minder lang te wachten bij Hilversumse 'Kleine Spoorbomen'

Fietsers en voetgangers hoeven straks minder lang te wachten bij de Kleine Spoorbomen in Hilversum. Als auto's over twee jaar geen gebruik meer kunnen maken van deze overgang, dan regelt spoorwegbeheerder ProRail dat de spoorbomen per uur minder lang gesloten zijn. Daarnaast zorgt de gemeente Hilversum ervoor dat het op en rond de spoorbomen veel aantrekkelijker wordt voor de fiets.

Wie weleens gebruik maakt van de Kleine Spoorbomen - de spoorwegovergang aan de Schoolstraat en de Hoge Larenseweg - weet dat het lang kan duren voordat de oversteek te maken is. Treinen komen af aan en de bomen gaan lang van tevoren dicht met lange rijen auto's, fietsers en voetgangers tot gevolg. Dat zorgt voor beide kanten nog weleens voor onoverzichtelijke situaties.

Aan die chaotische taferelen bij de overgang moet sowieso een einde komen, want auto's en motoren mogen in de nabije toekomst niet meer over deze overgang. Dat besluit heeft de gemeenteraad twee jaar geleden genomen. Alleen fietsers en voetgangers én nood- en hulpdiensten kunnen straks nog over de rails heen. Dat wordt waarschijnlijk over twee jaar, want de werkzaamheden aan en bij het spoor staan ingepland voor het laatste kwartaal van volgend jaar.

Dichtligtijden

Geen gemotoriseerd meer toestaan bij de kleine spoorbomen moet er vooral voor zorgen dat het veiliger wordt voor de verkeersdeelnemers. Straks mag alleen nog het langzame verkeer oversteken en fietsers en voetgangers staan ook minder lang en vaak te staren naar gesloten spoorbomen. ProRail gaat namelijk de zogenoemde dichtligtijden aanpassen. Dat moet voor een betere doorstroming zorgen.

Fietsers moeten via de nieuw te realiseren fietsrotonde op de Schoolstraat - Koninginneweg op een goede en overzichtelijke manier hun weg kunnen vervolgen. Bovendien is deze rotonde makkelijk aan te passen. Dat is nodig ook, want Hilversum wil de centrumring gaan verleggen en daar heeft dit kruispunt een belangrijk aandeel in. "Dat is straks naadloos aan te sluiten op de nieuwe ring", verzekert wethouder Arno Scheepers.