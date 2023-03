Deze Noordkoppers gaan (mogelijk) de provinciale politiek in

Nog niet alle stemmen zijn geteld, en ook de cijfers van de voorkeursstemmen zijn nog lang niet bekend, maar toch lijkt Dorien Sijbenga uit Middenmeer door de monsterzege van BoerBurgerBeweging (BBB) vrij zeker te zijn van een plekje in de Provinciale Staten. Voor Texelaar Maarten Dijksen is het allerminst zeker: als nummer drie op de lijst is het voor hem hopen dat zijn partij de SP nog een derde (rest)zetel bemachtigt.

VVD'er Hanneke Kaamer van Hoegee en Aukelien Jellema (PvdA), beiden uit Den Helder, waren tot nu toe de enige twee Statenleden die uit de Kop van Noord-Holland komen. Maar allebei hadden ze aangekondigd te stoppen. Kaamer van Hoegee stond voor haar partij nog wel als lijstduwer op de lijst, Jellema niet: zij hoopte op een plekje bij het waterschap. Dat lijkt er wel in te zitten: in een eerste prognose na het tellen van 30 procent van de stemmen krijgt de PvdA vier zetels bij de waterschapsverkiezingen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Gezien Jellema's derde plek op de lijst, zou ze wel verkozen moeten worden.

Maar na deze verkiezingen komt er waarschijnlijk toch weer een vertegenwoordiging van de Noordkop in de Provinciale Staten. Nu BoerBurgerBeweging (BBB) vanuit het niets een monsterzege heeft veroverd, worden ook veel nieuwe mensen mogelijk Statenlid.

Onder hen Dorien Sijbenga, die als vierde op de lijst stond. Zij is nu namens lokale partij LADA en Anders! raadslid in Hollands Kroon. Vorige week vertelde ze aan Regio Noordkop wat zij hoopte te kunnen betekenen voor haar regio: "Ten eerste moeten we gaan investeren in de infrastructuur. Daarnaast wil ik dat de provincie zich in gaat zetten voor woningbouw en dat we het stikstofbeleid grondig gaan herzien. Zodat we geen buitensporige maatregelen nemen waardoor hele sectoren als de visserij en de agrariërs helemaal worden ontwricht."

Nog niet zeker

Gezien de prognose van acht zetels voor BBB lijkt Sijbenga vrij zeker van haar plekje. Dat geldt niet voor Maarten Dijksen; de Texelaar stond derde op de lijst namens de SP. Deze partij krijgt nu volgens de prognose twee zetels. Het is voor hem te hopen dat er nog een derde bij komt.

Overigens dacht hij vooraf dat hij wel verkozen zou worden. Hij ging uit van drie zetels en als dat zo was, zou hij er een krijgen. zei hij gisteren tegen het Noordhollands Dagblad: "Die kans is inderdaad heel erg groot. Bij de SP volgen we echt de lijst; dat wil zeggen dat iemand die lager op de lijst staat maar veel voorkeursstemmen krijgt, wordt verzocht de zetel af te staan."

Alle andere Noordkoppers die op de kandidatenlijst stonden, kunnen hoogstwaarschijnlijk fluiten naar een zetel. Tenzij er heel veel voorkeursstemmen op ze zijn uitgebracht en ze niet worden gevraagd die plek af te staan. Dat is voor hen dus nog even afwachten.