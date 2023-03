Paardenpensionhouder tankt vertrouwen uit verkiezingsuitslag: "Ik ben positief verrast"

Met een grote glimlach pakt Rutger van der Peet, eigenaar van paardenpensionstal 's-Gravenweg in Vogelenzang, deze ochtend zijn telefoon op. De voorlopige uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen is goed nieuws voor hem en het pension. "Ze kunnen straks niet om de BBB heen."

Feitelijk betekent het dat een deel van de agrarische grond natuurgebied moet worden. Dat zou ten koste gaan van zijn paardenpension: Van der Peet heeft nu nog 170 paarden op stal staan, in de huidige plannen van de provincie zou hij maximaal 40 paarden mogen stallen en dat is niet rendabel.

Rutger van der Peet weet dat de opdracht voor de provincie niet verandert: "Dat Natuurnetwerk komt er vast wel. Het aantal hectares waarover wordt gesproken, blijft gelijk. Maar ik ga er vanuit dat ze de regels straks heel anders gaan interpreteren. Dat ze realistische doelen stellen, in plaats van utopische."

Drie weken geleden diende Rutger van der Peet nog een alternatief plan in bij gedeputeerde Esther Rommel van de VVD. "Wij hebben gebieden gevonden die ook aan de doelstellingen van het natuurnetwerk voldoen. Die liggen hier in Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. Daarop hebben we nog geen reactie ontvangen."

Vertrouwen

De coalitieonderhandelingen moeten nog beginnen, maar de kans bestaat dat Van der Peet straks met een andere provinciebestuurder te maken krijgt. "Ik heb niets tegen Esther Rommel en er zijn best veel raakvlakken tussen de BBB en de VVD. Bij de onderhandelingen kunnen ze volgens mij niet om de BBB heen. Het wordt vast niet makkelijk, maar ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet. De kiezer heeft een proteststem laten horen. Dit wordt ook heel lastig voor het huidige kabinet."

Op welke partij hij zelf heeft gestemd, laat Van der Peet in het midden: "We hebben hier met zijn allen de standpunten van de politieke partijen doorgenomen. Vier partijen kwamen daar goed uit, inclusief de BBB. We hebben de stemmen binnen het gezin slim verdeeld. We volgen de ontwikkelingen de komende tijd op de voet."