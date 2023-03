Easyjet erkent FNV, stakingen op Schiphol voorlopig van de baan

Het cabinepersoneel van prijsvechter Easyjet ziet af van stakingen in de komende meivakantie op Schiphol. Dat laat vakbond FNV aan NH Nieuws weten. De Britse luchtvaartmaatschappij wilde niets weten van onderhandelingen met de bond, maar is onder druk van stakingsdreigingen gezwicht en erkent FNV voortaan als gesprekspartner.

Easyjet heeft zo'n 250 Nederlandse stewards en stewardessen op Schiphol in dienst. Van hen zijn er 100 lid van FNV. De prijsvechter is na KLM de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol.

Een deel van het cabinepersoneel van Easyjet was bereid te gaan staken in de meivakantie, als FNV niet erkend zou worden als gesprekspartner. Easyjet zinspeelde als op het inzetten van buitenlands cabinepersoneel om vluchtverstoringen te voorkomen. Zo ver hoeft het voorlopig niet te komen, maar FNV waarschuwt dat stakingen alsnog mogelijk zijn als Easyjet niet op de looneisen van de bond ingaat.

