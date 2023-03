Medemblik wil afvalplastic flexwoningen plaatsen in Andijk

De fabriek in Hoorn ging in februari dicht en het project Clean2Homes van initiatiefnemer Edwin ter Velde kwam daarmee ten einde. Voor de flexwoningen, gemaakt van afvalplastic, was in die paar jaar tijd nog geen bestemming gevonden, maar nu lijkt er licht aan het einde van de tunnel.

Het college van Medemblik heeft een stuk grond beschikbaar gevonden aan de Kleingouw in Andijk, waar 15 tot 30 flexwoningen zouden kunnen komen. Eigenaar en opdrachtgever van de huisjes, Woningstichting Het Grootslag, nodigt daarom de bewoners per brief uit voor een bijeenkomst op 28 maart. Zij pachten de grond voor de komende tien jaar. "De flexwoningen realiseren wij omdat er een groot tekort is aan woningen. De woningen zijn voor woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een woning."

Als het plan doorgaat, zijn het voor gemeente Medemblik de eerste flexwoningen, is te lezen in het projectplan. De woningen zouden er dit jaar of uiterlijk volgend jaar komen en voor een periode van tien tot vijftien jaar blijven staan.