Hovenier Roger leent in vrije tijd zijn groene vingers uit voor mooiere en socialere wijk

Hovenier Roger Franssen steekt niet alleen tijdens zijn werk de handen uit de mouwen, maar ook in zijn vrije tijd. Geheel vrijwillig knapt hij samen met andere vrijwilligers en buurtbewoners tuinen op: 'Sociaal Tuinieren'. "Het is goed voor de interactie en verbinding."

Roger Franssen - Eigen afbeelding Franssen

'Sociaal Tuinieren' is een project van Stichting Present Alkmaar en loopt onder meer in de Alkmaarse wijk Overdie. Roger ziet het fenomeen inmiddels als een wondermiddel voor allerlei sociale problemen. Het haalt kwetsbare mensen uit hun isolement, maar zorgt tegelijkertijd voor meer groen in de wijken. "Je kan in een dag echt het verschil maken." Gebrek sociale cohesie In sommige wijken zijn mensen erg op zichzelf, vertelt Roger: "Het ontbreekt aan sociale cohesie. Men heeft geen idee wat zich bij de buren achter de voordeur afspeelt." Door speciale tuinendagen te organiseren, komen ze weer met elkaar in contact. "Dit is belangrijk voor het signaleren van problemen." Het zorgt het er volgens Roger voor dat inwoners meer naar elkaar omkijken. "Tijdens een tuinendag vertelde een inwoner tegen zijn buurman door lichamelijke problemen zijn struik niet te kunnen snoeien. De buurman bood op zijn beurt aan om de haag voortaan bij te houden." Het idee van 'Sociaal Tuinieren' is simpel, zo zegt de vrijwilliger. "In overleg met de woningcorporatie en het buurtnetwerk kijken we welke verwaarloosde tuinen in aanmerking komen voor een groene 'make-over'. Wij gaan vervolgens bij de mensen langs voor een kennismakingsrondje." De collega's van Present Alkmaar bellen dan aan bij buurtbewoners en vragen of zij willen deelnemen aan het project. "De één reageert direct enthousiast, anderen zijn meer afwachtend. Vervolgens maken we met de bewoners een plan voor een tuinontwerp."

"Bij dit vrijwilligerswerk ligt mijn hart" Roger Franssen

Waar men in het begin nog wat huiverig is voor het initiatief, melden zich gedurende het project steeds meer mensen aan, zegt Roger. "Wanneer er dan een tuinendag wordt georganiseerd, loopt het ineens storm." Eerst worden de meest verwaarloosde tuinen aangepakt, vervolgens wordt gekeken welke tuinen nog meer een groene 'make-over' kunnen gebruiken. "Vaak wordt gekozen voor inheemse planten en biologische bollen, zo doen we ook nog wat voor de bijen." De planten worden vervolgens netjes uitgezet. En de vrijwilligers vertellen over de eigenschappen van de plant en hoe het zit met onderhoud. "Daarna gaan we met de bewoners zelf alles aanplanten." De drijfveer Maar daarbij blijft het niet. Met regelmaat komt de groep vrijwilligers terug. "Bijvoorbeeld tijdens Burendag of een dag van NLdoet." Maar ook tussendoor voor de voorjaarssnoei en najaarssnoei. Zo blijft de verbinding in stand, is de gedachte. "We laten het dus niet liggen, maar blijven in beeld. Het is mooi als uiteindelijk ook vrijwilligers vanuit de buurt willen helpen bij licht onderhoud bij mensen uit de wijk die het zelf niet meer kunnen." Roger vindt het prachtig om te zien dat je in een relatief kort tijdsbestek veel gedaan kan krijgen. "Dat is echt mijn drijfveer. Bij dit vrijwilligerswerk ligt mijn hart." Roger zal het dan ook zo lang mogelijk blijven doen. "Je kan echt het verschil voor iemand maken. Het geeft mij een goed gevoel om een glimlach op iemands gezicht te toveren en dat mensen dankbaar zijn."