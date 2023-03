Zonneweide-criticaster Erik hoopvol: "Hopelijk betaalt politieke steun zich uit"

Bij de stichting 'Opmeer Denkt Mee' werd de verkiezingsuitslag met verregaande interesse gevolgd. Zonneweide-criticaster van het eerste uur, Erik Mooij, kijkt met een tevreden gevoel terug. Zowel BBB als de VVD zijn namelijk voorstander van zonnepanelen op daken en zijn terughoudend met zonneweides, zeker op kostbare landbouwgrond.

"We hebben vanochtend al met elkaar gebeld. Aan de voorkant ziet het er goed uit. Het zijn géén partijen die zeggen: gooi het landschap maar vol met zonneweides." Toch houdt hij een slag om de arm. "We juichen pas als we ons doel en RES-opgave behaald hebben, namelijk alle beschikbare daken eerst verplicht vol leggen met zonnepanelen. Mochten we daarna tekort komen, dan kunnen we altijd nog kijken naar mogelijke zonneweides."

Vol elektriciteitsnet

Volgens Mooij liegen de cijfers er niet om. Hij gelooft dat er voldoende bedrijven zijn die belangstelling hebben, alleen zet het overvolle elektriciteitsnet een rem op deze ambities. Volgens wethouder Herman ter Veen van de gemeente Opmeer staan zo'n 1.000 Noord-Hollandse bedrijven op de wachtlijst om aangesloten te worden.

Mooij: "Het gaat uiteindelijk om de uitvoering in de praktijk, als de coalitie is gevormd. Die laat zien of ze het dossier serieus gaan nemen. De burger heeft tijdens de verkiezingen gesproken. Nu is het afwachten of ze de politieke steun daadwerkelijk gaan waarmaken. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Ik ben benieuwd, we blijven het volgen."