BBB de grootste in Noord-Holland: de nieuwkomer boekt gigantische verkiezingswinst

Een ongekende winst voor de BoerBurgerPartij (BBB), met 14,2 procent van de stemmen is de partij de grootste van Noord-Holland. Het was een nek-aan-nekrace met de VVD, maar uiteindelijk leveren zij 1 zetel in.

De opkomst van de verkiezingen in Noord-Holland viel dit jaar (50,3%) iets lager uit dan in 2019 (56,6%). In veel regio's zoals Noord-Holland Noord, West-Friesland, Zaanstreek-Waterland kleurt de verkiezingskaart volledig BBB-groen. Alleen in het zuiden van de provincie, zoals in de regio 't Gooi, kiezen de stemmers overtuigend voor de VVD.

Verdeeldheid

In de Noord-Hollandse steden is verdeeld gekozen. Een stad die opvalt, is Alkmaar. Waar vorig jaar GroenLinks nog als grootste partij uit de bus rolde, kiest het nu massaal voor BBB. In Amsterdam en Haarlem zijn vooral de linkse partijen GroenLinks en PvdA de grootste.

Verliezers

De grote verliezer deze verkiezingen is FvD, ook in Noord-Holland boekte de partij van Thierry Baudet grote verliezen. Van de acht behaalde zetels in 2019, is er nu nog maar één over. Ook de partijen CDA en SP leveren flink in.

Coalitie

Straks is het tijd om een coalitie te vormen, maar dit kan nog erg ingewikkeld gaan worden. In totaal zijn er 55 zetels te verdelen in de Noord-Hollandse Provinciale Staten. Om een meerderheid te vormen heeft de BBB minimaal 28 zetels nodig. Omdat de verkiezingsuitslag zo diffuus is, en de verschillen tussen links en rechts groot zijn, is het nog maar de vraag of het BBB gaat lukken om een meerderheidscoalitie te smeden.