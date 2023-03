Opkomst net iets hoger dan vier jaar geleden in West-Friesland

West-Friesland ging gisteren naar de stembus toe. De lange rijen logen er niet om: de opkomst is net iets hoger dan vier jaar geleden. Bij de meeste gemeenten is er een duidelijke stijging te zien. ''Zeker bij de Provinciale Statenverkiezingen is dit een uitzonderlijke situatie'', aldus gemeentesecretaris Erich Dijk van de gemeente Hoorn.

Drukte bij het stembureau - NH Nieuws

BoerBurgerBeweging-partijleider Caroline van der Plas was er in haar overwinningsspeech duidelijk over: haar ''protestpartij'' had niet-stemmers naar de stembus getrokken. In West-Friesland kwam de partij, met lijsttrekker Ingrid de Sain aan het roer, in alle gemeenten als ''grote overwinnaar'' uit de bus. "Ongekend. Dit had niemand durven dromen, niemand.", aldus de lijststrekker eerder tegen NH Nieuws. In Drechterland is de BBB, zoals naar verwachting, met 29,2 procent het meest verkozen. De bewoners lieten er geen gras over groeien: zij steunden 'hun' lokale trots ''Ik vind het erg knap dat Ingrid alles zo goed aanpakt. Ik ga op haar stemmen'', zei dorpsgenoot Nathalie Schothorst vastberaden.

Toename aantal stemmers De cijfers zijn duidelijk: gisteren brachten veel West-Friezen hun stem uit. Het percentage ligt zelfs hoger dan in 2019. In gemeente Drechterland was er een lichte groei van 4,2 procent. Hier gingen gisteren 65 procent van de bewoners op pad met hun stempas. In Stede Broec ging 58,4 procent naar de stembussen. In 2019 was dit nog 55.5 procent. Ook in Enkhuizen is er sprake van een stijging van 2,9 procent. Hier bracht dit jaar zo'n 58,1 procent hun stem uit. In Medemblik is het percentage het meest gestegen. Met 4,8% steken zij uit boven de rest van West-Friesland. In 2019 was het percentage 57,1%. Vanochtend werd duidelijk dat gisteren 61,9% uit deze gemeente hebben gestemd. Ook in Koggenland zijn er veranderingen te zien. Gisteren gingen namelijk 65% van de bewoners op de stembureau's af. In 2019 was dit iets minder, namelijk 61,1%.

Iedereen enthousiast? Niet bij alle stembureaus stond een lange rij. Terwijl er in alle gemeenten een stijging is, is dit bij een gemeente niet het geval. Opvallend is dat in Opmeer, in vergelijking tot 2019, minder mensen zijn gaan stemmen. Ook in Hoorn is de tussentijdse opkomst iets lager dan vorig jaar. Hier verscheen tot 21.00 uur namelijk 53,1 procent van de bewoners. In 2019 was dit nog 53,9 procent. Vanuit de lokale D66-fractie komen verontrustende geluiden over het stemmen van gisteren. De vrijwilligers die zich inzetten voor de verkiezingen in Hoorn zijn gisteren teleurgesteld teruggekeerd naar huis, aldus D66 in vragen aan het college van de gemeente Hoorn.