Monsterzege voor BBB in Noordkop, ook uitslag Den Helder binnen

Van alle vier de gemeenten in de Kop van Noord-Holland is de uitslag bekend en ook daar is de BoerBurgerBeweging (BBB) met afstand de grootste partij geworden. In Hollands Kroon stemde zelfs 38,6 procent op de partij van Caroline van der Plas, tweede partij VVD kreeg slechts 10 procent van de stemmen.

Halverwege de middag kwam Den Helder als laatste gemeente in de Noordkop dan ook met de uitslag. Nieuwkomer BBB komt ook hier in één keer als grootste uit de bus, met ruim 23 procent.

Hollands Kroon profileert zich graag als 'de agrarische hoofdstad' van Nederland, en die plattelandsstem laat nu duidelijk van zich horen. Meer dan een derde van alle inwoners stemde voor de nieuwe partij BBB.

Hollands Kroon is een gemeente met alleen maar dorpskernen en platteland. Daarnaast heeft de toekomst van de visserij de stemmers op Wieringen ook in beweging gebracht. De rijen bij het stembureau in havendorp Den Oever waren lang.

Ook in Schagen blijkt stikstof een hot topic. De gemeente telt rondom de stad veel dorpen en boerderijen, in totaal stemde 26 procent van de stemmers daar BBB.

Landelijke aandacht

Texelaars voerden al langer actie tegen de stikstofmaatregelen. Het eiland kent veel natuur, waardoor de toekomst van boeren onzeker is. Met de ludieke actie 'Vrije Republiek Tessel', waarbij het eiland zich wilden afsplitsen van Nederland, kreeg Texel landelijk de aandacht.

Ook de visserij houdt Texelaars bezig, in de haven van Oudeschild is de van oudsher levendige visserij zo goed als weggesaneerd. Op het eiland stemde ruim 33 procent van de mensen BBB.

Opvallend is de hoge opkomst op Texel met ruim 70 procent, 4 procent meer dan in 2019. Met name aangezien begin van de week vanuit de bewoners juist nog geringe belangstelling was voor het slotdebat met de tien lijsttrekkers op vakantiepark de Krim.

Afgestraft

De monsterzege voor BBB is een opvallend sterke uitslag voor een nieuwe partij. Traditioneel scoren het CDA en de VVD goed. Nu worden zij afgestraft. In Hollands Kroon en Schagen is de VVD nog wel de tweede partij geworden, op Texel moet ze GroenLinks nog voor laten gaan.

Vrijwel alle landelijke partijen, zoals het CDA en D66, verliezen overal flink. Mogelijk dat deze partijen in Hollands Kroon ook worden gemeden vanwege het hete hangijzer datacenters.

Bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen, vier jaar geleden, was in Den Helder, in Hollands Kroon en op Texel Forum voor Democratie de grote winnaar. In Schagen stemden toen de meeste mensen op de VVD, maar op de voet gevolgd door Forum voor Democratie. Deze partij van Thierry Baudet heeft nu, net als in de rest van het land, fors verloren in de Noordkop.

In Den Helder valt op dat Forum voor Democratie en PVV flink aan terrein hebben verloren, al blijft de PVV de derde partij in de stad.

JA21 is een grote nieuwkomer, ruim 6 procent van de Jutters en 5 procent van de stemmers in Hollands Kroon en Schagen stemden op deze partij.

Bekijk via onderstaande kaart de exacte uitslag per gemeente in de Noordkop: