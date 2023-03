BBB wint ook in de IJmond

Ook in de IJmond is de BoerBurgerBeweging (BBB) de grote winnaar, blijkt uit de voorlopige uitslagen. In Heemskerk en Velsen komt de partij als grootste uit de bus. Op de hielen gezeten door de VVD, die in Heemskerk zelfs nog wat winst pakt. In Beverwijk is de telling nog gaande, maar daar wordt hetzelfde beeld voorspeld.