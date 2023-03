Stemmen tellen in Hoofddorp: "Dit moet secuur, anders moet het over"

Ook in het Hoofddorps cultuurcentrum C. (voorheen het Cultuurgebouw) tellen vrijwilligers vanavond de stemmen van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. NH-verslaggever Rosanne van Veen was getuige van de laatste stemmen en trok wat stemmers en tellers aan hun jas.

"Dit moet secuur, want anders moet alles over", vertelt vrijwillig teller Hans Putzes. "We hopen om twaalf uur klaar te zijn." Er zijn 480 stemmen uitgebracht, zo wordt bij het sluiten van de stembussen om 21.00 uur geconcludeerd. "We sorteren eerst alles per lijst, en dan begint het tellen. Met twee man tegelijk, met vier ogen dus, om te voorkomen dat het misgaat."

Iets daarvoor hebben de laatste stemmers hijgend hun stem uitgebracht. Onder hen een student die vanuit Amsterdam moest komen, en op het nippertje in het stembureau was. "Als de trein vertraagd was, was ik te laat geweest." Ook een andere vrouw stemt lastminute. "M'n oudste dochter wilde ook, maar die redt het niet. Dat wordt dus een verloren stem."