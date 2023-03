Uithoornse ouders ongerust na 'kindontvoering', volgens politie onterecht

Ouders en andere inwoners van Uithoorn zijn bezorgd omdat zij op sociale media een bericht over een poging tot kindontvoering bij een school hebben gelezen. De politie stelt hen gerust: de poging tot ontvoering heeft niet plaatsgevonden.

De zorgen namen dinsdag toe, toen een moeder bij basisschool De Kwikstaart had gemeld dat ze getuige was geweest van een poging om een kind te ontvoeren. De school meldde dit vervolgens bij de politie, die dit tegenover NH Nieuws bevestigt.

Toen de politie eerder deze week ook screenshots van socialmediaposts onder ogen kreeg waarin ouders wordt opgeroepen alert te zijn op kindontvoerders, werd een onderzoek gestart.

Onrust wegnemen

Het waarschuwingsbericht op sociale media blijkt te zijn verspreid door de moeder die ook bij de school had gemeld dat ze een poging tot ontvoering had gezien. Ook de socialmediapost zorgde voor veel onrust onder ouders en inwoners van Uithoorn.

Deze zorgen zijn onterecht, vertelt zowel de politie als de directeur van basisschool de Kwikstaart in Uithoorn. Uit camerabeelden van de school is namelijk gebleken dat dinsdag niet is geprobeerd een kind te ontvoeren.

