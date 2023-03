Stembiljetten bij meerdere stembureaus op, stemmen lukt niet: "Bizar"

Het gaat onder meer om de Cinetol op de Tolstraat in Zuid. "Ze gaan nu een half uur sluiten", laat iemand die in de rij stond weten. "Mensen stappen uit de rij. Er komen mensen aanlopen van andere stembureaus, daar schijnt hetzelfde aan de hand te zijn. Bizar." Een ander die op dezelfde locatie wilde stemmen: "Er stond een hele rij buiten die over een half uur terug moesten komen als ze wilden stemmen. Misschien dat het dan was opgelost"