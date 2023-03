Dringen geblazen om te stemmen bij buurtcentrum in Wormerveer

Een lange rij voor het buurtcentrum De Lorzie in Wormerveer met mensen die komen stemmen. Rond 18.00 uur hebben al 2.500 mensen hun stem uitgebracht, laat de voorzitter van het stembureau weten. "Ik vind het niet erg", zegt een man in de rij. "Het is een democratisch recht en daar moet je trots op zijn."

Rond half vijf was de opkomst in de gemeente Zaanstad ruim 25 procent. Dat zijn zo'n 29.000 stemmen. In Wormerveer staan er rond 18.00 uur ruim zestig mensen in de rij. "Ik denk dat ik een half uurtje moet wachten."

Stikstof, woningbouw en gebruik van grond zijn belangrijke thema's voor de stemmer. "Waar kies je voor, dat is een lastig verhaal. Mijn ene stem maakt geen verschil, maar van ons allemaal wel een beetje. Verkwansel je de democratie dan is het afgelopen."

Volle bakken

Wethouder Harrie van der Laan van Zaanstad komt ook even kijken en stemmen. Hij kijkt op van de drukte: inmiddels staan de mensen tot buiten te wachten. "De bakken zijn vol en er komen nieuwe bij", vertelt de wethouder bij ons op de radio. "Het is zo druk, dat hebben we nog niet eerder zo gezien."

Van der Laan is lid van de lokale Partij voor Ouderen en Veiligheid Zaanstad. Waar stem je dan op tijdens de Provinciale Statenverkiezingen? Het blijkt dat de wethouder zo druk is met organiseren dat hij nog het nog niet weet. "Ik stem in ieder geval niet landelijk, ik houd het altijd op een lokale partij. Maar ik heb nog eigenlijk geen goed idee, meestal komt dat op het laatste moment."