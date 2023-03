Rijen in stemlokalen: "Ik twijfel nog steeds, tot in het hokje"

Vanaf vanochtend half acht kon er worden gestemd voor een nieuw bestuur van de provincie en het waterschap bij één van de 409 stembureaus in de stad. In totaal hebben 600.000 Amsterdammers die mogelijkheid gekregen.

"Ik twijfel nog steeds, tot in het hokje, echt", vertelde een stemmer in Noord. "De afweging is vooral huisvesting en de boeren, hè, die met rust moeten worden gelaten. Dat zijn mijn twee afwegingen en verder niets."

Een ander: "Milieu vind ik eigenlijk ongelooflijk belangrijk. Ik vind heel veel dingen belangrijk, maar dat staat voor mij bovenaan."

Aan het eind van de avond wordt de voorlopige uitslag verwacht. Om 18.00 uur had al 35 procent van alle volwassen Amsterdammers gestemd. Dat percentage is fors hoger dan vier jaar geleden.