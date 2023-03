Ruilen of stemmen? Spaarndam is in dubio: “We kiezen voor plaatjes niet voor praatjes”

Het was druk bij het Gemeenlandshuis Spaarndam. Veel mensen die daar in de rij stonden kozen niet voor de toekomst, maar voor het verleden. "Ik hoor van veel mensen dat de gekozen datum wel ongelukkig is", vertelt supermarkt eigenaar Han Bouwens.

Hij organiseert daar vandaag een ruilbeurs voor de historische plaatjes van Spaarndam die de dorpelingen de afgelopen weken bij zijn supermarkt konden sparen. "Het hele dorp is er idolaat van en ik spreek mensen die in dubio zitten. Ga ik stemmen of naar de ruilbeurs?" aldus Han.

We kiezen voor plaatjes en niet de praatjes - NH Nieuws

De lange rij voor het historische gebouw verraadt dat veel dorpelingen kiezen voor de ruilbeurs. Een man die niet kan wachten tot hij binnen is en buiten in een hoekje al begint te ruilen meldt het volgende: "We kiezen voor plaatjes en niet voor praatjes." Andere wachtenden in de rij zijn zich wel degelijk bewust van hun stemrecht. "Ik combineer het en ben vanochtend al langs de stembus geweest. Daar was de rij en de drukte veel minder." Achter hem reageert een vrouw blij op het nieuws dat het daar wel rustig is. "Dan ga ik op de terug weg daar nog even langs."

De politieke partijen mogen mij ook bellen Pieter Goedbloed, marketingbedrijf achter de plaatjes