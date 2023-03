Dorpsraad Zwaagdijk-West wil vinger in 'provinciale pap' over huisvesting statushouders

De Dorpsraad wil een stevige vinger in de pap hebben, nu de gemeente Medemblik zichzelf buitenspel heeft gezet. Volgens wethouder Jeroen Broeders is "het trekken aan een dood paard".

Zwaagdijk-West verzet zich - NH Nieuws / Michiel Baas

Al vanaf het begin is er discussie over het terrein aan de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West, grond van de provincie. Het wordt gezien als een ideale plek voor flexwoningen, bestemd voor statushouders en spoedzoekers. Maar omwonenden zien het niet zitten en vinden dat het plan zonder overleg er doorheen wordt gedrukt. Nadat het plan door de gemeente Medemblik en woningcorporaties als financieel onhaalbaar werd bestempeld, werd het plan eind januari afgeserveerd. Tot onbegrip van de provincie, die uiteindelijk zelf de handschoen oppakte. Terug naar de tekentafel Nu de gemeente zichzelf buitenspel heeft gezet, probeert het dorp een vinger in de "provinciale pap" te houden. Gistermiddag werd de werkgroep 'BWH 76/76A' dan ook uitgenodigd op het Provinciehuis in Haarlem. "We wilden zelf een brief sturen aan de gedeputeerde (Cees Loggen, red.), dat we aan tafel wilden komen nu de gemeente zichzelf buiten spel had gezet", blikt Roos Bruin van de Dorpsraad terug. Maar gelukkig kwamen de provincie zelf in de lucht en nodigde ze de betrokken bewoners uit. Daar werd duidelijk dat het veelbesproken haalbaarheidsonderzoek wordt doorgezet door een extern bureau, dat twee maanden nodig hebt om "alles op een rijtje te zetten". "Ze hebben uitgelegd wat de criteria en variabelen zijn en dat onze bezwaren (sociaal, maatschappelijk, veiligheid, er is hier niets, red.) als aandachtspunten moeten worden meegenomen", zegt Bruin daarover. "Wij vinden dat ze ook als criteria bestempeld moeten worden, omdat ‘aandachtspunten’ niet de lading dekken."

Kwestie bereikt politiek Den Haag De huisvestingsplannen die de provincie wil doordrukken, hebben de politiek in Den Haag inmiddels bereikt. Zo heeft Tweede Kamerlid Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) staatssecretaris Eric van den Burg (Justitie en Veiligheid) eind februari om uitleg gevraagd over de situatie omtrent de mogelijke huisvesting van statushouders en spoedzoekers in Zwaagdijk-West.

Ook wil de Dorpsraad dat het externe bureau hen actief betrekt bij het haalbaarheidsonderzoek. "Wij kennen ons dorp het beste en kunnen als beste aangeven wat wel en niet haalbaar is. De gemeente wordt ook betrokken, ook al wilden ze niet meer aan het onderzoek meewerken." Toch houdt ze een slag om de arm. De Dorpsraad is bang dat de provincie de criteria verder zal oprekken en extra geld van het Rijk zal inzetten, zodat de huisvestingsplannen er alsnog komen. "Maar ondanks dat hebben we er wel vertrouwen in dat er inhoudelijk naar ons geluisterd zal worden. We hebben de provincie ook uitgenodigd op onze bewonersavond", zegt Bruin. Die zal hoogstwaarschijnlijk eind mei plaatsvinden.

Luchtfoto van Balkweiterhoek (met geel omlijnd de beoogde locatie) - Provincie Noord-Holland