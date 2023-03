Verkiezingsblog: verpletterend resultaat voor BBB, voorlopig ook grootste in Noord-Holland

Het CDA heeft een 'bittere pil' te slikken: in de provincie halveert de politieke partij in zetels, het gaat van 4 naar 2. Net als de SP die ook de helft van de zetels moet inleveren en zo voorlopig op één zetel staat. Forum voor Democratie was vorig jaar nog dé grote winnaar in de provincie, van die winst is weinig overeind gebleven. In de voorlopige prognose levert het acht zetels in en houdt het één over.