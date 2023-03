Verkiezingsblog: Uitslagen druppelen langzaam binnen, lijstrekkers reageren op de eerste exitpoll

Het duurde even, maar de eerste uitslag in de provincie is binnen. Het is de gemeente Drechterland gelukt om als eerste in Noord-Holland de stemmen te hebben geteld. Met een opkomst van 65 procent, bijna vijf procent meer dan in 2019, staat ook hier de BBB ruim bovenaan met 29.2 procent van de stemmen. Op nummer twee staat de VVD met 13 procent van de stemmen, 6,5 minder dan in 2019. De top drie wordt afgesloten door nieuwkomer JA21 met 7,5 procent van de stemmen.

Langzaamaan zullen vannacht alle uitslagen binnendruppelen in de provincie. Volg het hier.