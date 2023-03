Op laagste punt van Noord-Holland is verkiezing hot topic: "Dijk is voor ons belangrijk"

Met een ligging van ruim 6.5 meter onder NAP is het dorpje Etersheim aan het Markermeer het allerlaagste punt van Noord-Holland. Het handjevol mensen dat in het gehuchtje woont, is zich terdege bewust van de kwetsbaarheid van het stukje grond waarop ze wonen. De waterschapsverkiezingen worden hier dan ook extra serieus genomen.

Dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Remco Bosma kan zich voorstellen dat de verkiezingen daar extra leven. "Als je daar woont dan zie je dat er een muur van water op je af kan komen op het moment dat die dijk het begeeft", aldus Bosma. "Ik hou er zeker rekening mee bij het stemmen", beaamt een dame die haar hond langs de dijk uitlaat. "Ik moet er niet aan denken dat de boel hier onder water staat."

Stemmen met NAP in achterhoofd Ook vrijwilliger bij museum Het Schooltje van Dik Trom, Petra Lang, stemt met de precaire positie van het gehucht in haar achterhoofd. "Dat is hard nodig met het milieu dat aan het veranderen is", aldus Lang. "Ook hier merk je dat het klimaat verandert. Het kan hier ongelooflijk hard waaien, dat was vroeger niet."

Overigens verzekert dijkgraaf Bosma dat Etersheim de komende decennia in veilige handen is. "Op dit moment vindt er een dijkverzwaringstraject plaats", aldus Bosma. "Aankomende vijftig jaar zijn we weer veilig als dat gereed is." Een stemadvies heeft de dijkgraaf overigens niet voor de inwoners van Etersheim. "Maar ga vooral stemmen, dat is belangrijk", zo zegt Bosma. "Dan krijgen we een bestuur dat goed aansluit bij de situatie nu."