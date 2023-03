In Velsen-Noord laten ze hun stem maar al te graag horen: "Wat er zit, moet snel weg"

Voorzitter Tony Snoek van de stemlocatie De Stek ziet een hoge opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen van vandaag. Volgens hem laten de Velsenaren hun stem maar al te graag horen. "Velsen-Noord voelt zich om de één of andere reden altijd een beetje achtergesteld", legt hij uit. "Er zijn nu veel dingen aan de hand waarover zij vandaag hun stem willen laten horen."

Stemming in De Stek - NH Nieuws

"Ik stem op de zittende partijen, om niet jezelf tegen te werken in de Eerste Kamer", zegt de één bij het stembureau in Buurtcentrum De Stek in Velsen-Noord. "Wat er zit, moet snel weg", vinden anderen.

Veel van die thema's waar mensen zich druk om maken, zijn niet per se provinciale onderwerpen. Buiten De Stek hekelen stemmende voorbijgangers voornamelijk de status quo in de landelijke politiek. Maar ook boeren en de immigratie-afspraken kunnen rekenen op support, of juist kritiek.

"En er moeten gewoon weer huizen komen voor ons", zegt één van twee dames, die net met volle overtuiging op PVV gestemd hebben. "Dat is nu onbetaalbaar voor mijn kinderen."