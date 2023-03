Preek woonminister De Jonge tegen Noord-Holland: sta bouwen in het groen toe

De provincie Noord-Holland moet stoppen met het blijven hangen in het verleden met de volledige ban op bouwen in het groen. Bouwminister Hugo de Jonge stak vanmiddag volgens eigen zeggen 'een preek' af met die boodschap in Purmerend. Daar waren tientallen wethouders en gedeputeerden aanwezig voor het tekenen van Woondeals. Hugo de Jonge: "Stop met de religieuze twisten over bouwen in het groen."

Hugo de Jonge en burgemeester Ellen van Selm (Purmerend) - NH/Dimitri Walbeek

In die deals zijn afspraken gemaakt over, volgens de minister, 'astronomische aantallen' woningen. Alleen al ruim 180.000 in Noord-Holland. Gezien alleen al de ontwikkelingen met de economie worden die aantallen waarschijnlijk niet gehaald.

"Een dorp is geen museum. Gun die gemeenschappen er een straatje bij" Minister Hugo de Jonge

Minister De Jonge: "We moeten wel buiten de stad en het dorp gaan bouwen anders halen we die doelstellingen nooit. Bovendien gaat het ook om leefbaarheid. Een dorp is geen museum. Gun die gemeenschappen er een straatje bij. Een streepje groen erbij heeft weinig te maken met beschermen van bijzonder landschap of natuur." Hij dreigde meteen ook even dat het Rijk bij wet bouwen in het groen kan afdwingen. "Maar eerst moeten de provincies en gemeenten er zelf uit komen."

Voet op de rem De Jonge wilde op de dag van de verkiezingen niet ingaan op het feit dat D66 en Groenlinks de partijen in Noord-Holland zijn die vast houden aan het strenge beleid. "Ik ga niet in op partijen, maar ik roep alle formerende partijen in Noord-Holland op om de woningzoekende op het netvlies te houden wanneer ze hier afspraken over maken. Nu is dat beleid een voet op de rem." De aanwezige VVD-gedeputeerde Esther Rommel reageerde desgevraagd dat deze oproep zeker op de onderhandelingstafel zal belanden. Haar partij is voor bouwen in het groen onder voorwaarden. Haar collega Cees Loggen moest de afgelopen vier jaar het collegestandpunt uitdragen dat dit niet gewenst is.