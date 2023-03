Ons Dorp: Anja groeide op rond de Ruïnekerk: 'De achterdeur stond altijd open'

Als dochter van een opticien groeit Anja Pastoor op in het hart van Bergen. Het zijn de jaren '50: de tijd van een babyboom. De vele winkeliers rondom de Ruïnekerk hebben grote gezinnen. Verkeer is er nauwelijks en de kinderen spelen iedere dag op straat.

"Mijn moeder had regelmatig een hele sliert kinderen achter zich aan. En onze achterdeur ging alleen op slot tijdens de vakanties", herinnert Anja zich. In deze aflevering van Ons Dorp blikt de Bergense terug op haar gelukkige kindertijd. In beeld gebracht door haar vader die zijn gezin en de mooie omgeving van Bergen en Schoorl haarscherp wist vast te leggen.

In deze serie is te zien hoe het leven er in onze provincie vroeger uitzag. Het alledaagse leven en bijzondere gebeurtenissen zijn door amateur-filmers vastgelegd. De historische beelden zijn in de afgelopen jaren verzameld door het Regionaal Archief Alkmaar en veelal afkomstig uit privébezit. Sommige beelden zijn uniek en nog nooit te zien geweest.