Heeft de provincie de prangende problemen van vier jaar geleden inmiddels opgelost?

Tijdens de vorige provinciale verkiezingen in 2019 lagen de accenten net iets anders qua problematiek in onze regio. Hebben de gekozen vertegenwoordigers de hete hangijzers van destijds wat kunnen laten afkoelen de afgelopen vier jaar? NH Nieuws blikt terug op drie van die prangende problemen: ganzenoverlast, verdwijnende buslijnen en levensgevaarlijke wegen.

Bij spitskoolboer Niels Zuurbier is het antwoord duidelijk: de ganzenoverlast op zijn land in Heerhugowaard is nog steeds een groot probleem. De provincie heeft er voor zijn gevoel niets aan gedaan. "Ik ben het vertrouwen in het politieke systeem compleet verloren", barst hij los aan de telefoon. In plaats daarvan is er in 2021 nieuw beleid ingevoerd door de provincie, dat bepaalt dat agrariërs die directe schade hebben aan hun oogst door ganzen, niet meer 95 maar 80 procent vergoed krijgen. Dat betekent dat de overige 20 procent voor eigen rekening is. Het geld dat de provincie nu bespaart op schadevergoeding, zeggen zij te gebruiken om de ganzenpopulatie te beheren. Maar voor boeren voelde dit als 'diefstal'. Zuurbier stond dan ook vorig jaar in de zaal bij de Provinciale Staten om bezwaar tegen deze regel te maken. "Maar wat je daar hoort, is dat partijen het landelijke beleid na-kakelen. Dat vind ik diepdroevig. Ze kunnen zich totaal niet verplaatsen in wat er leeft in de samenleving. En als ze zeggen dat ze dat wel doen, dan liegen ze."

Ondertussen heeft Zuurbier elk jaar minstens een ton schade en wordt dit nota bene elk jaar meer. En dat terwijl hij naar eigen zeggen meer dan 100.000 euro heeft geïnvesteerd in middelen om beesten uit zijn gewassen te houden. "Ik heb één jager in dienst en drie man die constant aan het verjagen zijn." Maar volgens hem is het de provincie die veel meer zou moeten doen aan het effectief bestrijden van de ganzenpopulatie. "Het is triest dat land- en tuinbouwers verantwoordelijk worden gemaakt voor het verjagen en bejagen van wild in hun gewassen. Dat was vijf tot tien jaar geleden veel beter geregeld. Maar nu moet alles blijven leven, en daardoor verdringen de ganzen andere inheemse soorten als de grutto. En dat is veel schadelijker."

Verdwijnende buslijnen Ook zo'n hekel punt waar de provincie over gaat: het regionale openbaar vervoer. In 2019 had de provincie de overtuiging dat mensen geen bushalte nodig hadden als ze op tien minuten afstand wonen van een treinstation of een HOV-halte. HOV staat voor 'hoogwaardig openbaar vervoer' en betekent zoiets als een supersnelle, nieuwe buslijn, met bussen die altijd op tijd rijden en met overal actuele reisinformatie. Het houdt ook in dat er speciale bustunnels en -wegen worden gebouwd om dit te realiseren.

In 't Gooi heerste toen de angst dat bepaalde 'ouderwetse' buslijnen zouden verdwijnen, waardoor wijken als de Hilversumse Meent minder goed bereikbaar zouden zijn.

Inderdaad is er eind 2022 een nieuwe dienstregeling in gegaan, waarbij er wat geschoven is met lijnen. De bus uit De Meent is niet verdwenen, maar vervangen door een andere lijn. In Laren ontstonden er wel nieuwe klachten door het verdwijnen en veranderen van lijnen die belangrijk zijn voor de busverbinding naar Amsterdam. De gaten die vallen, zouden moeten worden opgevangen door de snelle HOV-lijn die in 't Gooi wordt gerealiseerd. Er zijn genoeg mensen die blij zijn met de komst van deze lijn, maar er verrezen ook nieuwe zorgen bij bepaalde inwoners over de uitvoering van het project.

Snelle bussen die vaak rijden kunnen de weg namelijk onveiliger maken op sommige plekken, vonden sommigen. Bovendien moesten er veel bomen gekapt worden voor het bouwen van de busbaan en een ecoduct. De manier waarop dit gegaan is, ging volgens een lokale natuurbelangenvereniging niet altijd volgens de gemaakte afspraken om de natuur te beschermen. Gevaarlijke wegen Dodelijke ongelukken op provinciale wegen zijn Noord-Holland niet vreemd: op verschillende plekken maakte men zich in 2019 zorgen over gevaarlijke wegen. Zoals de 'dodenweg' in West-Friesland, de A.C. de Graafweg (N241). Die gaat inderdaad op de schop en is sinds januari voor twee jaar lang in delen afgesloten. Ook de N203 bij Castricum is een weg waar veel ongelukken gebeuren. Er is al van alles aan de weg gedaan: betere lijnen, een inhaalverbod en een stuk groen tussen de weg en het fietspad, maar mensen die langs de weg wonen, maken zich nog steeds zorgen. Tekst loopt door.

Voor 2028 staat er nog een groot onderhoud aan de N203 gepland. Ook is de provincie bezig met plannen voor het opnieuw inrichten van de N242, de weg naar Heerhugowaard vanuit het zuiden waar veel ongelukken gebeuren en regelmatig files staan. Punt van discussie in Haarlem en omgeving tot slot is de Zeeweg. Bedoeld als een weg om ontspannen over naar het strand te cruisen, is het inmiddels een beruchte racebaan geworden. Plannen om de maximale snelheid van 80 km/u naar 60 km/u te laten dalen, gingen tot dit jaar bij de provincie het ene oor in en het andere oor uit. Nu zetten zij echter een studie in gang om te bekijken hoe de weg naar Bloemendaal aan Zee beter ingericht kan worden voor langzamer verkeer.