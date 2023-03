"Ik denk dat gemeente niet goed uitlegt waarom ze keuze voor betaald parkeren maakt"

Mirjan vindt betaald parkeren een prima idee. Carin ziet dat helemaal niet zitten. Voor de politici van de Haarlemse gemeenteraad probeerden ze gisteravond hun punt zo goed mogelijk over te brengen, want deze maand is het erop of eronder voor het voorstel om in elf woonwijken te stoppen met gratis parkeren. Maar waar hun meningen uiteen lopen, begrijpen Mirjan en Carin elkaar ook wel weer.