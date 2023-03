Voetbalfeest in Wijdewormer, jeugdig AZ knikkert weer een Spaanse topclub uit de Youth League

Op een uitverkocht trainingscomplex in Wijdewormer won AZ in de Youth League van Real Madrid met 4-0. Voor de Alkmaarse talenten scoorden tweemaal Daniël Beukers, Ernest Poku en Mexx Meerdink. Door deze overwinning gaat AZ door naar de halve finale van de jeugdopzet van de Champions League.

Niet eerder was het zo druk op het trainingscomplex van AZ. Ruim tweeduizend toeschouwers keken met zeer veel interesse naar de Alkmaarse talenten van de toekomst. Met ook veel prominenten op de tribune, zoals voormalig bondscoaches Guus Hiddink en Raymond Domenech. Bij AZ stonden spelers als Mexx Meerdink, Kees Smit en Fedde de Jong op het kunstgrasveld in Wijdewormer. Die laatste speler begon afgelopen weekend nog in de basis in de ploeg van Pascal Jansen. Toen nam De Jong tegen FC Groningen de rechtsbackpositie in, woensdagmiddag tegen Real Madrid speelde hij als meest aanvallende middenvelder.

Razendsnelle Poku

Het duurde even voordat de wedstrijd ontplofte. AZ kende een licht overwicht op het veld, maar drukte dat niet uit in kansen of doelpunten. Dat gebeurde pas in het tweede gedeelte van de eerste helft. Uit een hoekschop kwam de bal na geklungel van de Spaanse doelman voor de voeten van Daniël Beukers. Zo kon de verdediger in zittende positie de score openen. Hierna drukte AZ door en dat leverde een prachtige treffer op van Ernest Poku. Op topsnelheid sprintte de buitenspeler z'n persoonlijke Spaanse bewaker eruit en rondde overtuigend af.

