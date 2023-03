Automobilist met bivakmuts rijdt vrouw klem en slaat ruit in

Een vrouw is gisteravond gewond geraakt toen zij in Penningsveer (Haarlemmerliede) werd belaagd door een agressieve automobilist. Hij sneed haar af, stapte uit en vernielde haar auto. De politie is op zoek naar de dader.

De 62-jarige vrouw rijdt dinsdagavond rond 20:20 uur over de Lageweg in Haarlemmerliede. Als de vrouw rechtsaf wil slaan richting Penningsveer, wordt ze door haar tegenligger afgesneden en klemgereden.

De man stapt uit en slaat met een wapen in op de ruit van haar witte auto. De politie wil niet kwijt om wat voor wapen het exact ging, maar de verdachte richt er wel flinke schade mee aan. Met een bivakmuts over zijn hoofd slaat hij één van de autoruiten aan gort. Hij raakt daarbij ook het hoofd van het slachtoffer, die ook wordt geraakt door glasscherven. De gewonde vrouw ontvlucht de situatie door zo snel mogelijk weg te rijden.

Signalement

De dader reed in een rode personenauto en kwam vanaf de Liedeweg. Het slachtoffer omschreef hem als een lange, slanke man met een atletisch postuur. Hij was volledig in het zwart gekleed en droeg een bivakmuts. Getuigen of mensen met camerabeelden wordt verzocht contact op te nemen met de politie.