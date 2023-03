Verdachte overrijden en neersteken man bij tankstation Berkhout op vrije voeten

Een 22-jarige man uit Hoorn, die sinds vorig jaar verdacht wordt van poging tot doodslag bij een tankstation in Berkhout, is voorlopig op vrije voeten gesteld. Tot dat besluit kwam de Alkmaarse rechtbank.

Ondanks het verzet van de officier van justitie tegen zijn vrijlating, omdat volgens haar het risico op herhaling te groot is, besloot de Alkmaarse rechtbank toch hierin mee te gaan. H. wordt vandaag vrijgelaten uit de gevangenis, wel met een elektronische enkelband om. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak tegen de twee verdachten inhoudelijk zal worden behandeld.

Het slachtoffer werd eerst omver gereden, daarna overreden en meegesleurd. Vervolgens werd hij geschopt en gestoken in de buurt van zijn hart. Bloedend wist de man de winkel van het tankstation te bereiken, waar de hulpdiensten werden gebeld. Dat het slachtoffer het voorval kan navertellen mag een wonder genoemd worden, aldus de officier van justitie.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]