Getir sluit 'supermarkt' aan de Da Costakade

Inmiddels is duidelijk dat Getir op 13 april dus ook als winkel van de Da Costakade gaat verdwijnen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf zijn er 'duurzame gesprekken gevoerd' met de gemeente en buurtbewoners.

Overlast

Flitsbezorgers als Getir kregen tijdens de lockdown steeds meer voet aan de grond in de stad. Om bestellingen zo snel mogelijk bij hun klanten te kunnen brengen, vestigen de bedrijven zich overal in de stad, vaak midden in woonwijken. Tot ergernis van buurtbewoners, die de darkstores niet in het straatbeeld vonden passen en geluidsoverlast ervoeren.

Om zich 'goed in te passen in de stad' zegt Getir de darkstores die er nog wel zijn te willen aanpassen. Het moeten zogenoemde 'artstores worden', wat betekent dat de folie van de ramen verdwijnt en er in plaats daarvan werken van lokale kunstenaars in de etalages komen te staan. Bovendien belooft het bedrijf het aantal leveringen naar de winkels met 70 procent te verlagen, wat ervoor moet zorgen dat ook de geluidsoverlast afneemt.