Natuurlijk Noord-Holland opent het weidevogelseizoen!

Ze zijn er weer; verse grutto's! Vandaag is het weidevogelseizoen 2023 officieel begonnen! In een speciale uitzending verrichte de jonge vogelaar Lars Buckx de openingshandeling. Dat gebeurde bij het landje van Gruijters. Daar verzamelen zich ieder jaar weidevogels de net zijn teruggekeerd van hun overwinteringsplek in Afrika. En ook veel vogelliefhebbers komen eropaf.

Opening weidevogelseizoen - NH Nieuws

Vrijwilligers hebben de afgelopen maand het Landje van Gruijters weer helemaal opgeknapt en geschikt gemaakt voor het nieuwe seizoen. Johan Stuart van de werkgroep Landje van Gruijters: "Weidevogels houden er van om, zeker in de avond, met hun pootjes in het water te staan. Dat geeft ze een veilig gevoel, maar hoog gras en struikjes vinden ze heel erg vervelend, dus we maaien het veld rondom het plasje. Daarnaast plaatsen we een vossenraster. Dat is een laag geplaatst schrikdraad dat de vossen uit de buurt moet houden. Die eten anders de legsels op van kokmeeuwen en kluten die op het eilandje middenin de plas broeden."

Grutto's en tureluurs in de plas-dras van het landje van Gruijters - NH Media/Stephan Roest

Recreatie Noord-Holland is erg betrokken bij de weidevogels in de polders van Noord-Holland. Boswachter Paul de Jong; "Verschillende recreatieschappen zetten zich in voor de weidevogels. De tijd dat je als recreatieschap vooral prullenbakken leegde en fietspaden onderhield ligt ver achter ons. Natuur is één van onze doelstellingen. Zo bieden we boerderij de Koningshoeve in Spaarnwoude de mogelijkheid om door middel van het houden van koeien optimaal gruttoland te onderhouden."

Het weidevogelseizoen 2023 is geopend! - NH Media/Stephan Roest