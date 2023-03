Emotioneel crisisberaad over teloorgang Amstelveens winkelcentrum

Bewoners van de Amstelveense wijk Waardhuizen maken zich zorgen. Het verdwijnen van de enige supermarkt zou weleens de doodsteek kunnen zijn voor het eens zo bruisende winkelcentrum midden in de wijk. Een crisisberaad trok veel belangstellenden.

Zo'n tachtig omwonenden kwamen meepraten over de toekomst van het winkelcentrum - NH Nieuws

"Ik merk het heel duidelijk in mijn omzet", vertelt eigenaar van de speelgoedwinkel Hubert Maasdijk. "Nu de supermarkt weg is, is het echt veel stiller op het plein." Hubert runt zijn winkel in het winkelcentrum al meer dan dertig jaar, het langst van allemaal.

De man is inmiddels een legende geworden in de buurt. Dat blijkt wel als hij het tijdens de bijeenkomst te kwaad krijgt. Verschillende buurtbewoners troosten de verkoper en spreken hem bemoedigend toe. Toch is Hubert bang dat er niet snel genoeg een nieuwe supermarkt in het pand van de voormalige Coop komt. "Dan moet ik de deuren sluiten", zegt hij droevig.

Plek tegen eenzaamheid Daar zijn omwonenden nou precies bang voor: dat alle andere winkels straks ook verdwijnen en daarmee hun gezellige winkelcentrum. "Hier op het binnenpleintje van het winkelcentrum ontmoeten heel veel mensen elkaar. Mensen helpen elkaar en wisselen praatjes uit, dus het is een belangrijke plek tegen eenzaamheid", vertelt buurtbewoonster Marian Hoek van Dijke, die de bijeenkomst heeft georganiseerd.

Ze maakt zich ook zorgen om senioren uit de buurt die niet meer mobiel zijn. Die kunnen niet meer zelfstandig naar een supermarkt, omdat de rest te ver weg is. Hoe naar dat kan voelen blijkt als verslaggever Celine Sulsters in gesprek gaat met een oudere man die op de bijeenkomst af is gekomen. "Ik red het niet meer", vertelt hij huilend. "Mijn kleindochter komt nu op zondag boodschappen doen, maar dat is dan ook de enige mogelijkheid." Een buurtbewoonster in een rollator zit ook in de problemen. "Nu moet een ander het voor me doen of ik moet naar een ander winkelcentrum waar het op dit moment veel drukker is, omdat ze de hoeveelheid extra mensen niet aankunnen. Daar kom ik nauwelijks doorheen", zegt ze wijzend naar haar rolstoel.

'Sociale parel' Voor de bijeenkomst nodigde de buurt twee belangrijke gasten uit: wethouder van Economische Zaken Adam Elzakalai en wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen. De bewoners hopen dat zij het winkelcentrum weer hoger op de prioriteitenlijst zetten, want in 2016 besloot de gemeenteraad er niet meer in te investeren. "Met als resultaat dat we daardoor een sociale parel weg zien gaan", erkent Elzakalai. Dat kan hij niet zomaar veranderen, meent de wethouder. "De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en alles wat daarbij komt kijken. Wij exploiteren geen supermarkt, maar we zijn natuurlijk wel een hele belangrijke speler." Hij wil dan ook het gesprek aangaan met Netjes Beheer BV, de eigenaar van het pand.