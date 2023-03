OM heropent onderzoek in zaak Promes, uitspraak uitgesteld

Er komt vrijdag geen uitspraak in de strafzaak tegen Quincy Promes. Dat maakt de rechtbank vandaag bekend. Het onderzoek tegen de voetballer, die verdacht wordt van het neersteken van zijn neef, wordt namelijk heropend.

Waarom het onderzoek tegen de oud-Ajacied wordt heropend is nog onduidelijk. De zitting van komende vrijdag gaat nog wel gewoon door. De rechtbank belooft alles daar nader toe te lichten.

Twee jaar cel

Promes wordt ervan verdacht ruim twee jaar geleden zijn neef te hebben neergestoken tijdens een familiefeest in Abcoude. Hij was op dat moment speler van Ajax. In oktober werd de eerste regiezitting gehouden. Twee weken geleden startte de inhoudelijke behandeling van de zaak. Het OM verdenkt Promes van poging tot moord en eist twee jaar celstraf tegen de voetballer.

Promes woonde de zittingen niet bij. Hij verblijft op dit moment in Rusland, waar hij sinds 2021 voor Spartak Moskou speelt.

Drugshandel

In een andere zaak wordt Promes verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Zo zou de ex-Ajacied 250 duizend euro boete hebben betaald aan de Surinaamse drugsbaron Piet Wortel. Volgens het OM zou hij die boete hebben betaald als tegemoetkoming voor een ripdeal van 400 kilo coke. Het onderzoek in die zaak loopt op dit moment nog.