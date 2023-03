LIVE: Opening van het weidevogelseizoen bij landje van Gruijters

Tureluurs, grutto's en bergeenden en nog meer. Weidevogels die de winter warm doorbrachten in Afrika, komen deze weken weer terug. Vandaag wordt het weidevogelseizoen van 2023 geopend en worden de vogels welkom geheten op het Landje van Gruijters bij Spaarndam. Samen met boswachter van Recreatie Noord-Holland, weidevogelbeschermers, vrijwilligers en liefhebbers kijken we hoe de weidevogels zich vertonen op het plasje dat speciaal voor hen is ingericht. Kijk om 12.00 uur live mee naar deze extra lange aflevering van Natuurlijk Noord-Holland en vier het begin van het voorjaar.