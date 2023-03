Verdachten komen niet opdagen bij rechtszaak over doodgeschoten Colombiaan Bergen

Twee van de zes geschorste verdachten zijn vandaag niet aanwezig in de rechtbank van Schiphol. Daar is het proces begonnen over het doden van een Colombiaan in Bergen aan Zee in februari 2021 in een drugsruzie werd hij neergeschoten. Naar verwachting duurt de behandeling zeven dagen. De afwezigen moeten terug de cel in.

Het gaat om Marius M. (36) uit Polen, Bilal K. (27) uit Marokko. Zij waren geschorst tijdens een eerdere tussentijdse zitting, onder de voorwaarde dat ze vandaag aanwezig zouden zijn.

Advocaat van Marius M. Robert Malewicz is er wel en laat via een berichtje van zijn cliënt weten dat die gezondheidsproblemen heeft en hoopt dit via een videoverbinding toe te lichten. De rechtbank ging daar niet in mee en besliste dat de schorsing wordt opgeven.

Één voortvluchtig, één dood

De reden van de afwezigheid van Bilal K. is niet duidelijk. Ook de plek van voortvluchtige Ardijan A. (28) is leeg. Hij heeft ook geen advocaat en waar hij verblijft, is onduidelijk.

Er was ook nog een negende man verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij, maar hij is vorige week vermoord in zijn thuisland Noord-Macedonië.