NH Nieuws-panel kiest vooral met Eerste Kamer in het achterhoofd

De meeste deelnemers aan het NH Nieuws-panel verkiezingsonderzoek gaan stemmen, maar wel met vooral de Eerste Kamer in het achterhoofd. Dat blijkt uit een enquête waaraan 1.920 leden meededen.

Verder blijkt er veel behoefte te zijn voor het invoeren van referenda bij belangrijke onderwerpen. 61% zegt daar voorstander te zijn. 15% is neutraal, terwijl bijna een kwart (23%) dat niet ziet zitten, 1% heeft geen mening.

Woningbouw is voor de deelnemers het belangrijkste thema. Op de voet gevolgd door klimaat en energie. Ook natuur scoort hoog bij de NH Nieuws-panelleden.

En juist die indirecte stem weegt voor veel panelleden zwaar. In totaal 59% zegt dat de Eerste Kamer in hoge tot zeer hoge mate de keuze bepaalt. Bij 27% is dat nog in redelijke mate zo, terwijl 12% vooral kijkt naar de provincie.

Maar ondanks dat ligt de focus toch vooral op de landelijke politiek. Want hoewel inwoners alleen een nieuw provinciebestuur kiezen, mogen Provinciale Statenleden uiteindelijk een stem uitbrengen op een Eerste Kamerlid.

Op de vraag hoe ze hun keuze bepalen zegt de grootste groep (36%) te kijken naar de prestaties de afgelopen jaren. Gevolgd door het verkiezingsprogramma (25%) of een stemhulp zoals het Kieskompas (17%).

Verantwoording

Onder de 5.887 leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over de Provinciale Statenverkiezingen en In totaal deden 1.920 mensen mee aan het onderzoek.

