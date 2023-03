Gemeente Hoorn wil geen arbeidsmigranten bedrijventerrein, tot groot onbegrip van Gerard

De gemeente Hoorn staat niet te juichen om arbeidsmigranten te huisvesten op bedrijventerrein Hoorn80. Gerard Fortuyn is er kapot van. Zo'n 17 jaar lang zorgt hij geheel belangeloos onderdak voor arbeidsmigranten aan de Neutronweg, totdat de gemeente er lucht van kreeg. Het is in strijd met het bestemmingsplan. "Als ik burgemeester was, had ik slapeloze nachten."

Dit tot grote onvrede van Gerard Fortuyn, eigenaar van het bedrijfspand aan de Neutronweg in Hoorn. De situatie grijpt hem nog steeds aan. "Triest", reageert hij op het nieuws. Ondanks de verwoede pogingen van de politiek en zijn advocaat, ontraadde wethouder Arthur Helling een wijziging van het bestemmingsplan op het bedrijventerrein. De gemeenteraad ging daar dinsdagavond in mee.

Ooit woonde Gerard zelf met zijn gezin in de woning, dat boven zijn bedrijfspand zit. Maar toen hij in 2005 met pensioen ging en verhuisde, vond hij het belangrijk dat de ruimte niet leeg kwam te staan. Sindsdien woonden er 10 arbeidsmigranten, totdat de gemeente Hoorn er lucht van kreeg en handhaafde. Inmiddels staat het pand al anderhalve maand leeg.



"We kunnen leegstaande bedrijfspanden hergebruiken, terwijl onderdak schaars is. Ik kan dat niet met elkaar rijmen. Ze doen het werk dat wij niet willen doen. We hebben ze keihard nodig. Ze betalen gewoon belasting en doen geen vlieg kwaad. Waarom moet het zo gaan?", vraagt hij zich af. "Als ik burgemeester was, had ik slapeloze nachten."

Nieuw onderdak gevonden

De groep arbeidsmigranten is inmiddels vertrokken. Op 1 februari moesten zij het pand verlaten, anders riskeerde Gerard een boete van 120.000 euro. "Die zijn eruit", vertelt hij nu. "Maar waar zij nu zijn of wonen? Ik heb geen flauw idee. In het Julianapark, in een tent, bij een andere gemeente ondergebracht of teruggekeerd naar hun thuisland?"

Eigenaar Joep Kieft, van uitzendbureau Agro Jobs Holland, stelt hem dan ook gerust. Volgens hem is er meteen gezocht naar een alternatief. "Ze zijn weer herplaatst in de kop van Noord-Holland. Zo'n 8 arbeidsmigranten hebben een plekkie gevonden en de rest is volgens mij weer huiswaarts gekeerd. Maar zeker weten is een groot woord", zegt hij. "We grijpen in voordat ze op straat terechtkomen. Ook al moeten we het duurste hotel boeken."

Toch wil hij iets kwijt over de situatie. "Soortgelijke gevallen komen we vaker tegen bij gemeenten. Ze schermen allemaal met het bestemmingsplan. Strikt juridisch zal deze gang van zaken ongetwijfeld kloppen, maar chique is het niet." Tot slot richt hij zich nog even tot Gerard: "Ik heb bijzonder veel waardering voor zijn vasthoudendheid. Het gaat hem niet om het geld, hij wil die gasten gewoon helpen."

Nodeloze leegstand

Elke dag wordt het probleem groter, weet Gerard. De verwachting is dat het aantal arbeidsmigranten in West-Friesland de komende jaren verder zal toenemen. Distributiecentra, slachterijen, boerenbedrijven en straks ook de zorg: ze zoeken allemaal personeel.

Inmiddels zijn ze een onmisbare schakel in de (lokale) economie geworden. Alleen is het huisvesten een vaste obstakel. "Ik heb er veel geld en tijd in gestopt. Ik zal de strijdbijl moeten begraven, nu mijn herziening is afgewezen. Ik heb daar wel moeite mee, ga namelijk tot het uiterste."

Eén ding staat vast: de arbeidsmigranten mogen niet terugkeren naar het pand. Wat gaat daarmee gebeuren? "Er staan nog bedden, een douche en een keuken. Die worden er allemaal uitgehaald, de woning staat dan weer leeg", zegt Gerard. "Wat er dan gaat gebeuren? Ik heb geen flauw idee. Het besluit van de gemeente leidt alleen maar tot nodeloze leegstand."