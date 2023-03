Veel mensen staan in de rij, maar niet om te stemmen

Niet voor de Zaanse stembussen, maar voor de Dunkin' Donuts in Zaandam staat een lange rij. De keten opent vandaag de deuren. Onze 17-jarige verslaggever Kim Koghee is één van de mensen die al vroeg uit de veren is gegaan voor een jaar lang elke week zes gratis donuts: "Echt geweldig, ik ga ze allemaal lekker opeten en delen met familie en vrienden!"

"Ik ben nummer 68, dus moet nog wel even wachten", vertelt Kim. Ze staat een lange tijd, ondanks de gure kou, in de rij. Ze is dol op donuts en de sfeer is volgens haar al sinds half zeven goed.

Kim: "Het is vooral koud en ik heb best wel honger." Toch zal ze niet uit de rij stappen en met haar veel anderen ook niet. "De eerste waren hier gisteravond al om elf uur en daarna kwamen de mensen een beetje binnenrollen."