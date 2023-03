David is allereerste stemmer op het Stationsplein in Haarlem: "Hopelijk red ik mijn trein nog"

Terwijl de zon vanachter de gebouwen verschijnt, staat de eerste stemmer voor een dichte deur van het stembureau op het Stationsplein, dat over tien minuten opengaat. Zijn naam is David Heeneman die snel probeert te stemmen voordat zijn trein vertrekt.

"Ik stond hier al om 07.15 uur, maar ze gaan helaas niet eerder open. Half acht is half acht. Ik ben hier de eerste, dat is toch leuk. Ik ben er goed bij", reageert David.

David vindt stemmen belangrijk, helemaal nu. "Ik maak me wel zorgen over wat er in Nederland en de wereld allemaal aan de hand is. Dus stem ik. Hopelijk helpt het iets."

Over waar zijn stem heen gaat, laat hij zich niet uit. Dan gaan de deuren open en verdwijnt hij het stembureau in. Even later komt David weer naar buiten, kijkend op zijn horloge: "Het is gelukt hoor en de mijn trein ga ik ook nog halen."

Check hieronder de video als de deuren van het stembureau opengaan.