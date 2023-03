Hoge vlammen in Bussum: twee auto's uitgebrand

Aan de BLoemhof in Bussum zijn afgelopen nacht twee auto's afgebrand. Een derde voertuig raakte bij de brand beschadigd.

Volgens een omstander hoorde meerdere buurtbewoners uit de buurt 'veel' knallen afgelopen nacht. Later bleek dat twee auto's in de brand stonden. Een naast geparkeerde bestelbus raakte bij de brand beschadigd.

