Brand na ramkraak in restaurant Amsterdam Westpoort

In een restaurant aan de straat Sierenborch nabij het Westelijk Havengebied is vannacht na een ramkraak brand uitgebroken. Op foto's is te zien dat de brand veel schade aan het pand heeft veroorzaakt.

Hulpdiensten kregen rond 2.50 uur een eerste melding van de brand. Naast de brandweer werd ook de politie opgeroepen.

Op de beelden is ook is te zien dat de auto, die een deel van de wand eruit heeft gereden, zelf in vlammen is opgegaan. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is veroorzaakt. Ook is nog niet bekend of de politie verdachten heeft aangehouden.