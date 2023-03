Kinderombudsman stopt ermee: "Ik zag organisaties samen, tegen en langs elkaar werken"

Plaatsvervangend ombudsman en kinderombudsman van de metropool Amsterdam, Anne Martien van der Does, zal per 1 oktober haar dienst beëindigen. In een persoonlijke brief geeft Van der Does aan dat het tijd is voor 'een frisse blik en aanpak' en dat het voor haar na acht jaar reden is om afscheid te nemen.

In haar brief spreekt Van der Does naast haar vertrek ook haar dankbaarheid uit voor het vertrouwen dat zij in die acht jaar van haar omgeving kreeg. "Ik koester de vele mooie contacten die ik maakte en de verhalen die ik hoorde. Vooral de verhalen die kinderen mij zelf vertelden zullen mij bijblijven."

Als eerste gemeentelijke kinderombudsman heeft Van der Does veel verhalen gehoord van kinderen en ouders, en vaak over de invulling van de jeugdhulp vanuit de gemeente. Ook kwamen onderwerpen zoals woon-en /of geldproblemen, complexe omgangsregelingen of moeilijkheden rond school aan bod tijdens haar functie.

Frisse blik

"Ik heb gezien, gehoord, en geproefd hoe er lokaal, regionaal en landelijk dagelijks geworsteld wordt met de uitvoering van regels enerzijds en de behoefte aan maatwerk anderzijds", spreekt de kinderombudsman zich uit. Waar de intenties volgens Van der Does altijd goed waren, werden kinderen soms toch de dupe. "Ik zag organisaties samen, tegen en langs elkaar werken."

Volgens Van der Does wordt er ook dit jaar nog teveel beleid gemaakt en uitgevoerd zonder dat de belangen van kinderen een eerste overweging zijn. "Dat blijvend onder de aandacht brengen van alle spelers in de gemeente is een uitdaging. Een uitdaging waarvoor na acht jaar een nieuwe frisse blik en aanpak goed is."

Wel blijft Van der Does kinderrechter in Rotterdam en blijft zij behulpzaam bij verschillende Amsterdamse onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen, zoals de buurtrechter in Venserpolder en het Kinderbeestfeest.