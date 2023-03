NH Nieuws-panel gaat stemmen voor de Waterschapsverkiezingen, maar doet het liever niet

Ruim drie kwart (79%) zegt te gaan stemmen voor zijn of haar waterschap, 8% niet en de overige groep mag niet of weet het nog niet. Maar dat betekent niet dat het enthousiasme groot is.

Stel deskundigen aan in plaats van stemmen

Want meer dan de helft (52%) zien liever dat er deskundigen worden benoemd voor het waterbeheer dan dat we zelf een bestuur kiezen. Deze groep kan zich vinden in de mening van Lex uit Hilversum: "Klinkt wel als iets dat je beter aan professionals kan over laten dan aan de gemiddelde stemmer." Een grote groep (26%) vindt dat in redelijke mate, terwijl 22% daar niets voor voelt.

Bij een grote groep (35%) is ook niet duidelijk wat de precies de thema's zijn van hun waterschap. Toch geven veel mensen aan zich er nog wel in te gaan verdiepen. Want het belang van goed waterbeheer wordt wel gezien. "Schoon, hygiënisch en veiligheid is toch belangrijk voor iedereen", aldus een panellid uit Hoorn.

Meer belasting door klimaatverandering?

Taken die door de gevolgen van klimaatverandering steeds belangrijker worden. Maar daar zit ook een prijskaartje aan vast. Dit jaar betaalt een gezin met een eigen huis gemiddeld zo'n 30 euro per jaar aan waterschapsbelasting. En des te meer we ons willen beschermen, des te meer gaat het ook kosten.

Iets meer dan een derde van de ondervraagden (34%) kan zich hier in vinden, en een evengrote groep nog tot op zekere hoogte. Maar er zijn ook veel panelleden die daartoe niet bereid zijn. "Laat de grootverbruikers en vervuilers meer betalen", aldus een deelnemer uit Alkmaar